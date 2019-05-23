Forbes: Названы самые богатые наследники российских миллиардеров

В список богатых наследников вошли 48 детей 20-ти бизнесменов. Общая сумма будущих сбережений составляет более 230 миллиардов долларов. На первом месте, по - прежнему, сын президента Лукойла.

Отмечается, что юный миллиардер Юсуф сын президента Лукойла Вагита Алекперова унаследует около 22 млрд. долларов, - сообщает "Forbes".

На втором месте расположились дети основного владельца "НОВАТЭКа" и "Сибура" Леонида Михельсона. Его сын и дочь получат почти 21,5 млрд. долларов.

Третье место заняли дети владельца НЛМК Владимира Лисина, которые разделят между собой по 7,6 млрд. долларов.

Пятёрку лидеров завершают дети основного акционера "УГМК" Искандера Махмудова - 7 млрд. долларов и члена совета директоров "НОВАТЭКа" и "Сибура" Геннадия Тимченко - более 6,6 млрд. долларов.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом изменилась последняя строчка - её занял сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского, а также состояние совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева придётся делить между тремя детьми после пополнения в семействе, поэтому он опустился на 18 место.



