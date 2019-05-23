В ближайшие часы в Москве ожидается дождь с градом и сильный ветер

В экстренных службах сообщают, что в ближайшее время в четверг, 23 мая, в Москве ожидается дождь, местами сильный град с грозой и усиление порыва ветра до 17 м/с. Отмечается, что распространение осадков начнётся с ЗелАО.

"В период с 14.00 до 21.00 в Москве, начиная с ЗелАО, с дальнейшим распространением на всю территорию города ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду", - сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости.

В ведомстве водителям советуют ездить аккуратно, в пределах скоростной нормы. Автомобили стоит парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Жителям столицы стоит обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не прятаться под деревьями.