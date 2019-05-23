Официальный представитель Кремля высказался по поводу ток-шоу BBC с анимированным Путиным
23 мая 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запуск британского ток-шоу, ведущим которого станет мультипликационный персонаж, изображающий Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не хочет походить на созданные кем-либо карикатуры. Песков отметил, что про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. "Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", - цитирует слова официального представителя Кремля радиостанция "Говорит Москва".
Британский телеканал BBC ранее анонсировал комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный персонаж, похожий на президента России.