Учёные определили связь между усами и развитием онкологического заболевания

Американские ученые выявили связь между наличием усов и снижением риска развития рака нижней губы. По мнению экспертов, мужчины, которые носят усы определённой толщины менее подвержены развитию онкологических заболеваний.

В исследовании принимали участие около 200 мужчин, которым врачи диагностировали предраковое состояние - актинический кератоз. Заболевание представляет собой наличие чешуйчатого пятна на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному (злокачественную опухоль), - сообщает издание "Medicalxpress".

Результаты эксперимента показали, что у пациентов, которые долгое время носили усы толщиной не менее 9 мм, риск развития заболевания понижается в 16 раз. Отмечается, что фактор курения и возраст тоже учитывался.

Однако, учёные пришли к выводу, что вместо усов уменьшить риск развития онкологии поможет использование солнцезащитного крема.