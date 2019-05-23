Краснодарский журналист готов сразиться с Соловьёвым за честь екатеринбуржцев

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на "дуэль" телеведущего Владимира Соловьева, который назвал жителей Екатеринбурга - "наследниками бесов". По словам Гурьева, он готов выяснять взаимоотношения "на ринге, на татами или на чем угодно".

"Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё остальное уважающее себя общество...Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет", - написал в открытом письме журналист.

Гурьев отметил, если телеведущий проигнорирует или выберет позвать его на передачу, то журналист не придёт, потому что у него нет желания просто разговаривать.

Ранее Владимир Соловьёв назвал участников акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге - "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".