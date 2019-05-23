Шесть выставок, которые вам понравятся

Весна – самое время вдохновляться чем-то прекрасным. Например, произведениями искусства великих художников в галереях Москвы. В этой статье мы предложим вам список выставок, которые вы обязаны посетить.

Первым в списке будет Илья Репин и его экспозиция. Для всех любителей классики на выставке художника будут представлены знаменитые «Бурлаки на Волге», «Запорожцы» и «Не ждали», а также малоизвестные работы мастера, с которыми вам удастся познакомиться. Картины с 1870-х до 1920-х годов расположатся на трех этажах Новой Третьяковки. Выставка продлится до 18 августа, а билеты на нее вы сможете приобрести в кассах галереи или на официальном сайте.









Выставка Эдварда Мунка проходит в главном здании Третьяковской галереи. Произведения автор знаменитого «Крика» выставляются в количестве 70-ти предметов живописи. В таком масштабе в России экспозиция Мунка еще не была представлена, так что советуем поторопиться. Выставка закончится уже 14 июня.









А для поклонников современного искусства в «Гараже» пройдет выставка Павла Пепперштейна «Человек как рамка для искусства». Российский художник- концептуалист создал настоящий мистический мир, в который предлагает погрузиться каждому, кто посетит экспозицию. Также гостям музея удастся взглянуть на одежду, придуманную художником с использованием собственных рисунков. Захватывающие картины ни кого не оставят равнодушным, но лишь до 2 июня.









До 30 мая в центре дизайна Artplay будет проходить выставка загадочного и пугающего мира Иеронима Босха. Прийдя на его экспозицию “Босх. Профессор кошмаров”, каждый гость благодаря новой технологии Cinema360 сможет оказаться внутри картин художника и полностью прочувствовать эту непередаваемую атмосферу.









Фотовыставка Даниила Головкина «Faces» будет представлена в центре фотографии им. братьев Люмьер и продлится также до 2 июня. Фотограф, которому удалось поработать со многими российскими знаменитостями, открывает собственную экспозицию. Баста, Полина Гагарина, Аглая Тарасова и множество других звезд сошедших с обложек лучших глянцевых изданий России – вот что ждет вас на выставке талантливого художника.









Так же в центре фотографии им. братьев Люмьер будет представлена экспозиция Даниэля Лорье – французского фотографа, способного через фотографии передавать свою беззаботность и необыкновенную радость жизни. Каждый, кто посетит выставку уйдет оттуда с гарантированно хорошим настроением.