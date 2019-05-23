Челиндбанк улучшил условия по кредиту «Госконтракт»
23 мая 2019, 09:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Условия кредитования в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» для участников госзакупок по продукту «Госконтракт» стали еще привлекательнее.
- максимальный объем беззалоговых обязательств увеличен до 45 млн рублей;
- доля финансирования контракта за счет кредитных средств теперь может составлять до 85 процентов от суммы контракта.
Кредит «Госконтракт» – это банковский продукт, предназначенный для финансирования исполнения государственных и муниципальных заказов согласно федеральным законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Принимая участие в конкурсах и аукционах на исполнение контрактов, компания не всегда располагает достаточным объемом собственных денежных средств для поставки товаров, выполнения работ по выигранным контрактам. Кредит «Госконтракт» – это возможность в кратчайшие сроки, при условии ранее установленного лимита кредитования, получить в банке необходимые средства на исполнение контракта под поручительство собственников бизнеса и залог прав требований денежных средств по этому контракту.
Как получить кредит «Госконтракт» в Челиндбанке за один день?
Для установления лимита на получение кредита «Госконтракт» сроком до 18 месяцев важно заранее обратиться в Банк, предоставить финансовую информацию о предприятии по результатам деятельности за последний календарный год.
Преимущества кредита «Госконтракт» в Челиндбанке:
- не требуется отвлечение денег из оборота;
- не требуется обеспечение в виде залога движимого и/или недвижимого имущества;
- возможность получения финансовой поддержки, учитывающей все особенности исполнения государственных контрактов;
- индивидуальный график погашения (с учетом периодичности поступления выручки по контракту).
Узнать подробную информацию о продукте и условиях предоставления кредита, а также подать онлайн-заявку на кредит можно на сайте Банка.