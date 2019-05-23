На Южном Урале модернизируют систему оповещения при пожарах и ЧС

В Челябинской области этой весной сложилась серьезная пожароопасная обстановка. Как работает в регионе система оповещения при чрезвычайных ситуациях? Об этом рассказали эксперты в ходе встречи с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс».

По словам Валерия Устинова, и.о. замминистра общественной безопасности Челябинской области, в населенных пунктах работает комплексная система экстренного оповещения, которая была создана в 2017 году. Она обошлась бюджету почти в 100 миллионов рублей. В прошлом году систему запустили в двух поселках Каслинского района — Маук и Тюбук. В этом году запустят в других населенных пунктах это же района, на это выделено 4.9 миллионов рублей.

Как сообщает агентство «Полит74», в Челябинской области работает региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО). Она была построена для нужд гражданской обороны в 1966 году. Система устарела, в связи с этим подготовлено техническое задание на создание новой системы, которая обойдется бюджету в 450 миллионов рублей.

В ходе общения с экспертами директор ИД «Губерния» Сергей Филичкин подчеркнул, что в систему оповещения при чрезвычайных ситуация включены также государственные СМИ. Теле и радио-каналы в случае необходимости постараются донести до жителей региона важную информацию в самые сжатые сроки.