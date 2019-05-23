Продукция челябинского завода «Транснефть» представлена на выставке в Уфе

Трубопроводная компания «Транснефть» представляет свою продукцию на международной выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2019», которая проходит с 21 мая в Уфе. Компания презентует инновационную продукцию, которая создана по программе импортозамещения.

В Уфе компанию представляет ее крупнейшее дочернее предприятие – АО«Транснефть – Урал». На выставке можно увидеть макет насоса НМ 10000-210. Этот уникальный вид оборудования, а также большой спектр других магистральных и подпорных насосов для нефтетранспортной отрасли производится на челябинском предприятии «Транснефть Нефтяные Насосы».

На стенде компании можно увидеть также внутритрубный инспекционный прибор, шкафы телемеханики для оснащения магистральных трубопроводов, современные электроприводы для управления запорной арматурой. Вся эта продукция отечественного производства соответствует самым высоким мировым стандартам.