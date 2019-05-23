МИД Турции прокомментировал ультиматум США по поставкам российских С-400

Заместитель главы МИД Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию СМИ о том, что США поставили ультиматум Анкаре по поводу закупки российских ракетных комплексов С-400. Турецкий дипломат совершает визит в США.

"На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении", - цитирует замминистра телеканал A Haber.

В Вашингтоне турецкий дипломат дал интервью журналистам. По его словам, Анкара не согласна с применением санкций США в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций"), поскольку договор с Россией по поставкам С-400 был заключен еще до принятия этого закона, - передает ТАСС.

В минувший вторник телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции дается чуть более двух недель окончательно определиться по закупкам либо американских истребителей-бомбардировщиков F-35, либо российских ЗРС С-400 "Триумф".

РИА Новости сегодня сообщает, что официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила о предупреждении Вашингтоном Анкары об "очень негативных" последствиях приобретения С-400.

Рна подчеркнула, что приобретение российского ЗРК серьезно повлияет на оборонные отношения США и НАТО с Турцией.