В США официально разрешили перерабатывать людей в удобрения

В США официально разрешили перерабатывать тела умерших людей в удобрения. Первым штатом, где официально разрешено превращать умерших американцев в компост вместо захоронения или кремации, стал Вашингтон.



Технологию процесса разработала компания Recompouse, - передает ВВС. Тело умершего человека перемещается в специальный стальной контейнер, наполненный люцерной, древесной щепой и соломой. После этого контейнер закрывают и оставляют на 30 дней, чтобы тело успело разложиться. В результате получается компост, равный по объему двум тачкам. Родственники умершегочеловека могут забрать компост с собой и использовать для высадки дерева или овощей, - сообщает "СП".

Глава компании-разработчика технологии переработки трупов Катрина Спейд считает, что это приведёт к сокращению углеродных выбросов и землепользования, и будет решена ситуация с нехваткой мест на погостах.