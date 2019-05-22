Активная политика занятости населения

На 23-й сессии депутаты ЗСК согласовали изменения в программу «Содействие занятости населения».

Общий объём её финансирования в 2019 году за счет средств краевого бюджета увеличился на 38,3 млн рублей.

По словам министра труда и социального развития Сергея Гаркуши, дополнительные средства будут направлены на реализацию мероприятий активной политики занятости.

Речь идет, в том числе, о содействии в трудоустройстве граждан и обеспечении работодателей рабочей силой. Большая часть денежных средств, а именно 25,6 млн рублей, пойдет на выплату единовременной финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного дела. Предполагается, что такие выплаты в 2019 году получат 237 человек.

- 237 человек – это, конечно же, немного. Но надо учитывать, что открытие собственного дела – это то, на что пойдет далеко не каждый. Для бизнеса нужны особые способности, склад характера и умения. С учетом этого, цифра в двести с чем-то получателей бюджетных средств выглядит вполне адекватной, – прокомментировал принятие документа спикер ЗСК Юрий Бурлачко.