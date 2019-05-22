Устраняя недостатки в проведении госзакупок

На очередном пленарном заседании депутаты краевого парламента рассмотрели, как выполняется постановление Законодательного Собрания «О практике организации закупок товаров, работ, услуг в муниципальных образованиях Краснодарского края».

Представляя документ, председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко отметил, что в нем изложен анализ сложившейся ситуации с реализацией 44-го Федерального закона в муниципалитетах, а также отражена информация об имеющихся недостатках (отсутствие обязательных нормативных актов на уровне муниципальных образований и на уровне заказчиков, и ряд других).

Комментируя проект, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что при подготовке документа проделана большая системная работа по анализу практики закупок товаров, работ, услуг в муниципальных образованиях края. К ней были привлечены специалисты высокого уровня: депутаты и аппарат ЗСК, сотрудники контрольно-счетной палаты и целого ряда подразделений высшего органа исполнительной власти края. Был проведен ряд выездов в муниципальные образования края, ситуация изучалась на местах.

- Такой высокий уровень подготовки – свидетельство того, насколько значим вопрос контрактной системы для органов государственной и муниципальной власти, какое большое внимание уделяют депутаты ЗСК практике реализации 44-го Федерального закона. Цена ошибки в нем достаточно высока. Несвоевременное проведение закупок, какие-либо недочеты в оформлении процедуры – все это зачастую влечет за собой срыв или перенос сроков реализации каких-либо проектов, обеспечение учреждений социальной сферы и иные другие негативные последствия. И каждый такой случай – это удар по авторитету власти, - выразил мнение глава краевого парламента.

Депутаты единогласно поддержали представленный проект.