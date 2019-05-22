В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что результаты опроса показали, что жители Екатеринбурга не против строительства храма, главным вопросом остаётся место. По его мнению, попытка представлять ситуацию в городе как "за храм - против храма" абсолютна неверна.

"Конечно, попытка представить ситуацию в Екатеринбурге как "за храм - против храма" в корне неверна. В целом Екатеринбург - за храм. Это показывает и сегодняшний опрос ВЦИОМ. Сохраняется тема места строительства. Ее решит тот опрос, который пока еще только готовит местная администрация", - высказался Легойда в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что надо исключить сквер из перечня мест для строительства.