Как в пермской гимназии по отношению к мальчикам ввели интеллектуальную дискриминацию

Администрация пермской гимназии № 4 установила разный проходной балл для мальчиков и девочек. Для мальчиков он ниже - 65,7 балла, а для девочек составляет 69,1 балла.



Подобное гендерное неравенство директор гимназии объяснила тем, что у мальчиков меньше прилежания, но в будущем они становятся лидерами и управляют страной.



Действительно, судя по тому, как у нас управляют страной, видно, что у нас к этим управленцам заниженные требования.