В МГИМО открыли камеру СИЗО

На Столыпинском форуме МГИМО открылась фотозона в виде реальной камеры СИЗО. Этот аттракцион за главной сценой форума может посетить любой желающий посидеть некоторое время в тюремной камере.



И хоть организаторы не желают никому оказаться в таких интерьерах в реальной жизни, интересующихся диковиной было много. Обшарпанные стены с надписями типа "Дали тебе пять, тебя дождётся только мать", двухярусная шконка, небо в решёточку... Всё почти как в жизни. Говорят же, от сумы да от тюрьмы не зарекайся...



Почему организаторам Столыпинского форума пришла идея организовать такую странную фотозону, может, в их прогрессивных головах нынешние времена ассоциируются с ГУЛАГом?