Не только комфорт, но и безопасность жизни

На кубанские парламентарии поддержали законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О связи». Речь в нем идет о расширении возможностей для органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления принимать активное участие в улучшении сотовой связи на своей территории.

Над инициативой работал комитет ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, возглавляемый вице-спикером Сергеем Алтуховым.

- Проект прошел широкое обсуждение, его рассматривали на Совете законодателей Краснодарского края, на 29-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Инициатива была поддержана, на нее поступили положительные заключения, – подчеркнул Сергей Алтухов.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, решение проблемы со связью – вопрос не только комфорта, но и безопасности жизни. Также крайне важна экономическая составляющая.

- Буквально в субботу мы проводили выставку-ярмарку «АгроТУР-2019», беседовали с ее участниками. Есть понимание, что достаточное количество территорий в регионе, расположенных в рекреационной зоне, не охвачены связью. Развитие агротуризма и в целом аграрной отрасли, привлечение инвестиций не представляются возможными без качественной связи, это является сдерживающим фактором в отдельных случаях. Поэтому считаю важным и необходимым поддержать эту инициативу, – пояснил Юрий Бурлачко.

Всего в Краснодарском крае насчитывается более трехсот пятидесяти населенных пунктов с неустойчивым сигналом мобильной связи или с ее полным отсутствием.