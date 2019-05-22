Реализовать право на бесплатную юридическую консультацию

Депутаты на 23-й сессии ЗСК внесли изменения в краевые законы «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края» и «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае».

Законопроект представил директор правового департамента краевой администрации Александр Дикарев.

В частности, поправками уточнен порядок оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, определены условия оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Краснодарского края.

Установлен День бесплатной юридической помощи в Краснодарском крае - 23 апреля.

По словам Юрия Бурлачко, расширение возможностей получения бесплатной юридической помощи – это очень важная мера социальной поддержки людей.

- Не у всех, к сожалению, есть деньги на полноценную консультацию. Поэтому для определенных категорий людей доступ к правовым знаниям должен быть облегчен. Жители отдаленных поселений, те, кто пострадал от стихии, инвалиды и пенсионеры, люди, желающие принять на усыновление в семью ребенка, оставшегося без попечения, – все они должны иметь возможность получить квалифицированную правовую консультацию и поддержку, – выразил свое мнение спикер ЗСК.