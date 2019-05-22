Деревня Бабихово осталась без строительного рынка

Строительный рынок загорелся в деревне Бабихово под Дмитровом. Местный житель прокомментировал возгорание.

Местный житель сообщил, что возгорание началось в магазине электроинструментов. Потом огонь быстро перекинулся на соседний магазин. Пожарные приехали через 20 минут, сообщает портал Подмосковье сегодня.

Также в Ирктуской области выясняют обстоятельства нападения пьяного пациента на фельдшера скорой помощи в областном центре. Случай произошел вечером 20 мая на улице Триллисера. 68 –летний мужчина в алкогольном состоянии замахнулся напильником на фельдшера, передает Телеинформ.