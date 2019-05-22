Губернатор Свердловской области заявил, что надо искать новое место для строительства храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что после опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, строительство собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга исключено. По мнению губернатора, данное место нельзя рассматривать в перспективе для размещения храма.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса", - написал Куйвашев в своём Instagram.

Губернатор добавил, что Екатеринбург уже пережил этот конфликт и теперь совместно с жителями будет выбираться новое место для строительства. По его словам, ранее было не учтено мнение горожан.

"Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга...администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места ", - заключил он.