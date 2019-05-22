Защитить тех, кто защищает нас

Обязательное государственное страхование жизни пожарных вводится в Краснодарском крае. На 23-й сессии Законодательного Собрания депутаты приняли в первом чтении соответствующий закон. Внесены необходимые изменения в статью 5.2 закона Краснодарского края «О пожарной безопасности в Краснодарском крае».

- Мы рассматриваем в первом чтении закон, который должен защитить тех, кто ежедневно защищает нас. Пожарные – люди не только тяжелой, но и опасной профессии. Периодически им приходится рисковать жизнью, защищая чужие жизни, имущество людей. Дай Бог здоровья каждому из них, пусть опасность обходит их стороной. Но вероятность такой опасности должна быть застрахована, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Противопожарная служба края насчитывает около тысячи человек. Законом определяется порядок страхования, перечень страховых случаев, максимальная сумма на каждое застрахованное лицо – 1 млн рублей. Необходимые средства будут выделяться из краевого бюджета.