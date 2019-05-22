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Родные жертв в катастрофе в Сочи обладают полным правом иметь место поклонения погибшим

22 мая 2019, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Родные жертв в катастрофе в Сочи обладают полным правом иметь место поклонения погибшим
Фото: pixabay.com

Эксперт Наталья Авилова объяснила причины, по которым затягивается процесс установки монумента в память о жертвах катастрофы в Сочи и преисполнена надеждой, что благодаря деятельности Общественной палаты это все же произойдет.

Родственники пассажиров до сих пор ожидают решения местных властей. Они уже на протяжении года не могут определить, где будет установлен монумент в память о жертвах крушения.

Авилова подчёркивает, что ситуация сложилась странная и не понимает, в чем причина волокиты. Об этом пишет ПолитЭксперт.

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