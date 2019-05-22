Россияне рассказали об идеальном для них соседе

Специалисты провели исследование, в котором выяснили с каким соседом предпочитают жить в России. Большинство россиян предпочли бы жить рядом с одиноким пансионером, чем с человеком другого вероисповедания.

Аналитический центр Юрия Левады разработал индекс "соседской терпимости", суть которого определить разницу между лояльным и негативным отношением к возможному сожительству с тем или иным человеком. Соответственно, чем показатель ближе к 200, тем лучше респондент относится к будущему соседу, - сообщает газета "Известия".

Согласно исследованию, идеальными соседями являются пожилой одинокий человек - 195 пунктов, мать-одиночка с ребенком - 194 и семья с инвалидом - 193.

Пятёрку лидеров завершили семьи с низким финансовыми доходами - 181 и, наоборот, с высоким заработком - 168.

Менее позитивно россияне воспринимают в качестве соседа - человека другой национальности.

Однако, жить через стенку с представителями нетрадиционной ориентации, неблагополучных семей или религиозных сект, в том числе других вероисповеданий, россияне категорически не хотят.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек 137 населенных пунктов 50 субъектов России.