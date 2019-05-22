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Анатолий Терещенко: «Латвия сама себя высекла»

22 мая 2019, 16:01 [«Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Анатолий Терещенко: «Латвия сама себя высекла»

Решение латвийского парламента обнародовать «мешки ЧК» вызвало широкий общественный резонанс. Теперь желание «ткнуть пальцем» в пресловутого советского шпиона на территории прибалтийского государства стало еще более заманчивым. 

Журналист, почётный сотрудник органов госбезопасности и автор сенсационной книги «Контрразведка. Охота за кротами», обличающей предателей-разведчиков, Анатолий Терещенко дал интервью «Аргументам Недели».

Военный писатель рассказал, зачем понадобилось Латвии ковыряться в «ведре праха», о задачах агентуры спецслужб и поделился своим мнением относительно «чистки рядов» в ФСБ России.

- Анатолий Степанович, что Вы думаете о «мешках ЧК»? Как надежнее защитить работу тайных агентов в современное время?

- В экономически тощающей Латвии ее власти через четверть века почему-то вспомнили о «чекистских мешках», наработанных органами КГБ Латвийской ССР в 80-е годы. Они решили опубликовать списки сотрудников органов ГБ и их негласных источников. В рассекреченных архивах КГБ нашли имена известных людей бывшей процветающей республики в составе СССР. Цель – в ходе «сенсационного выхлопа» скомпрометировать прошлое и их достойных граждан. Помните слова Городничего из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»: «Унтер-офицерская вдова налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла». Латвия сама себя высекла…

Любое государство не может обойтись без таких госмеханизмов, как армия и органы безопасности. Институты разведки и контрразведки – одни из старейших профессий на Земле. Как и поэзия, они упоминаются в строчках шумерского эпоса о Гильгамеше. И главным их оружием было, есть и будет – негласный источник. 

Моральное негодование Наполеона против шпионажа не мешало ему содержать массу информаторов в России. Он писал, «… верьте мне, анализируя исходы военных баталий, невольно пришел к выводу, что не столько храбрость пехоты и отвага кавалерии и артиллерии решали судьбы многих сражений, сколько это проклятое и невидимое оружие, называемое шпионами». Руководитель военной разведки Великой армии Наполеона Савари так охарактеризовал любимца императора Карла Людвига Шульмейстера – агента в австрийском генштабе: это человек, состоящий сплошь из мозгов, «без сердца». В шпионских делах других людей не бывает. 

Агентура спецслужб, в том числе и в КГБ Латвийской ССР, была направлена на обеспечение сохранности армейских и промышленных секретов, перекрытие каналов утечки важной информации к противнику, выявление лиц, проявляющих повышенный интерес к режимным материалам и т.д. Сегодня русофобское руководство «разбегающейся и растекающейся» Латвии, не способное выстроить социально обеспеченное государство, решилось поковыряться в «ведре праха». Но даже в самой республике местные граждане отнеслись к «мешку компромата» не как к сенсации, а как к элементарному пиару. Запад, в лице Евросоюза, вообще не прореагировал на этот политический перл страны-карлика. У них у самих дел невпроворот – всеобъемлющий кризис. В ФРГ на подобную ситуацию со списками агентуры «Штази» ГДР ответили более цивилизованно и уже забыли.

Что касается надежной защиты работы негласных источников в современных условиях, то вопрос упирается в соблюдение правил конспирации и использовании их для решения конкретных оперативных задач. Нельзя превращать агентуру в орудие политического сыска. Она предназначена для высоких целей, в первую очередь, для защиты страны от поползновений разведок противника и тайной борьбы с террористическими и другими враждебными намерениями. 

- В последнее время участились скандалы с коррупционными чинами ФСБ. Что это: кампания по сведению счетов внутри силовых структур или реальная борьба ФСБ с коррупцией?

- Сегодня главная беда нашего общества – это коррупция. Она «тараканами» залезла во все щели государства Российского и уютно себя чувствует из-за относительно мягких наказаний и последующих УДО. Такой жесткой борьбы, какая ведется в Китае или Сингапуре, у нас нет. Отсутствуют суровые вердикты: ВМН и конфискации имущества не только коррупционера, но и его родственников. Недвижимость часто записана на жен и других членов семьи. А денежный бандит – «гол как сокол», кроме полученной и зафиксированной пачки ассигнаций. 

Личный состав правоохранительных органов, в том числе и ФСБ, можно назвать «сколом» нашего сегодняшнего общества. Факты разоблачения взяточников в рядах блюстителей порядка – свидетельство равенства всех перед законом. Думается, это не кампания, а попытка прицельной работы службы собственной безопасности против «оборотней в погонах». Читаю: за неделю арестовали трех полковников службы безопасности, которые «вытянули» из бизнесмена 490 миллионов рублей. Арест в такой ситуации – это даже не подозрение, а обвинение. Всего за последние несколько лет на скамье подсудимых оказались десятки «не чистых на руку» сотрудников ФСБ России.

Что это? Система «прогнила» насквозь, провалы в ходе подбора и обучения кадров, или ФСБ действительно борется за «чистоту» своих рядов? Наверное, и то, и другое, и третье. Вымогательство стало весьма распространенным делом в России после окаянных 90-х годов, которые ввели страну в «капиталистический рай». Судя по всему, «миллиарды полковника МВД Захарченко» кому-то в структуре ФСБ тоже не дают покоя. Но руководство на чеку – результат на виду. Только так можно избавиться от этой коварной «болезни». Правда, борьба еще не доказывает настоящую силу. Вершит все только победа. И она должна наступить, если мы все будем непримиримы к этому злу. 

Книгу Анатолия Терещенко «Контрразведка. Охота за кротами» (16+) вы можете приобрести наложенным платежом (620 руб.), заказав по телефону 8(495) 980-45-60 или направив по электронному адресу: zakazknig@argumenti.ru, или по почте: 125167, г. Москва, Авиационный пер., д. 4а, заявку и ваш точный адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ». В Москве книгу можно купить по издательской цене (470 руб.) в редакции по адресу: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104, либо заказать по телефону 8 (495) 980-45-60 (стоимость доставки в пределах МКАД – 300 руб.). Мы работаем: пн. – пт. с 10:00 до 18:00.

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