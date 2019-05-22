При школах Москвы могут появиться советы ветеранов педагогического труда

Для того чтобы эффективно использовать знания и потенциал учителей, вышедших на пенсию, при школах можно создавать экспертно-консультационные советы ветеранов педагогического труда. Об этом в программе «Вопросы, важные для всех» на Московском образовательном телеканале заявил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Глава образовательного ведомства привел в пример положительный опыт работы Городского Совета ветеранов педагогического труда при Московском городском доме учителя.

«После того, как появился Совет ветеранов (педагогического труда, – прим ред.), они сами придумывают, как они хотят и могут быть полезны. Они задействованы и на ЕГЭ, и на диагностиках, и много где еще», – сказал Исаак Калина, отвечая на вопрос о том, как вышедшие на пенсию учителя могут быть полезны школам.

От также подчеркнул, что процесс должен быть двухсторонним. Молодым педагогам следует помогать старшим товарищам не отставать от быстро меняющегося современного мира.

«Если мы начнем помогать ветеранам педагогического труда сохраняться адекватными времени, они нам помогут быть опытным. Вместе мы можем гораздо больше, чем каждый по отдельности», – пояснил Исаак Калина.