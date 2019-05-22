Татьяна Навка в эффектных костюмах и с украшениями произвела впечатление на Каннском кинофестивале

Известная фигуристка, тренер в детском проекте Татьяна Навка впечатлила общественность, появившись в эффектных нарядах и с оригинальными украшениями на Каннском кинофестивале.

На красной дорожке кинофорума, который проходит на Лазурном берегу во Франции, блистали россияне режиссер Федор Бондарчук со своей возлюбленной актрисой Паулиной Андреевой, супермодель Наталья Водянова, телеведущая Виктория Боня.

Навка посетила вечеринки модных домов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)22 Май 2019 в 4:12 PDT