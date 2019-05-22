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На Южном Урале сохраняется высокая опасность лесных пожаров

22 мая 2019, 14:31 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

На Южном Урале сохраняется высокая опасность лесных пожаров

В этом году в Челябинской области произошел 621 пожар, в прошлом году на эту же дату было зафиксировано 520 пожаров. От пожара пострадало почти 13 тысяч гектаров, из них 8 тысяч гектаров леса.

Эти цифры озвучили сегодня участники «Сигарного клуба» в медиахолдинге «Гранада Пресс». Как сообщали «Аргументы недели», встреча была посвящена лесным пожарам. По словам Петра Орлашова, начальника одела охраны и воспроизводства лесов Главного управления лесами Челябинской области, экономический ущерб от пожаров составил порядка 115 миллионов рублей.

Основной причиной возгораний специалисты называют человеческий фактор. Алексей Шабунин, начальник государственного пожарного надзора ГУ лесами отметил, что только за праздники было проведено порядка пяти тысяч рейдов, в ходе которых выявлены нарушители. Но есть и экономические причины частых пожаров. Так, по словам главы Красноармейского района Юрия Сакклина, на территории района находится большое количество бесхозных земель. Если раньше обрабатывалось 106 гектаров пашни, то сейчас только 40. В связи с тем, что сократилось поголовье крупного рогатого скота, трава не выкашивается. Согласен с ним и Валерий Устинов и.о. замминистра общественной безопасности региона. 

По мнению экспертов, на Южном Урале сохраняется высокая опасность лесных пожаров. Нужно быть особенно осторожными в жаркую и ветренную погоду. Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности на природе грозит серьезный штраф: до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 300 - для юридических.

 

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