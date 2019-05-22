В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла женщина. Появилось видео с места аварии

Автобус с группой туристов перевернулся и сошел со скоростной трассы в Италии в районе города Монтериджони. Предположительно, в автобусе находились российские туристы. В результате ДТП один человек погиб, десять человек пострадали. Итальянские СМИ сообщили о гибели женщины.

Посольство РФ в Италии: в ДТП с туристическим автобусом пострадали 10 граждан России

Представитель посольства России в Италии рассказал, что всего в автобусе находились 60 человек. Местные СМИ отмечают, что последствия аварии с туристическим автобусом в Тоскане могли оказаться тяжелее, если бы не густая растительность вдоль трассы между Сиеной и Флоренцией.

Как пишет Corriere di Siena, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне, и, благодаря им, движение было прервано. Издание опубликовала видео с места ДТП. На месте работают пожарные, медики, правоохранители и сотрудники ANAS, - передает РИА Новости.