Авария произошла утром на трассе Керчь – Феодосия: столкнулись фура и пассажирский автобус
22 мая 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Жуткая авария произошла утром 22 мая на трассе Керчь – Феодосия, в поселке Батальное, что в Ленинском районе Крыма. Столкнулись фура и пассажирский автобус. В результате аварии фура улетела в кювет, а автобус получил серьезные повреждения.
Об этом в сообществе «Автопартнер Крым» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы происшествия. Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны. Не исключено, что водителю фуры стало плохо или он уснул за рулем.
Свидетели аварии добавили, что в ней явно есть пострадавшие. Реанимобиль помчался в сторону Ленино. Подробности происшествия и данные о числе пассажиров в автобусе уточняются.