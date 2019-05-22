Двухтысячную операцию по уникальной методике провели в Москве

Врачи, работающие в детской городской клинической больнице святого Владимира, провели двухтысячную операцию по уникальной методике с доступом через пупок. Соответствующую информацию распространил некоторое время назад московский Департамент здравоохранения.

В пресс-службе ведомства отметили, что врачи клиники разработали необычный способ хирургического вмешательства для проведения плановых и экстренных операций при различных диагнозах, таких, как острый аппендицит, ущемленная грыжа, кисты в брюшной полости и другие. В ходе двухтысячной операции по данной методике в медицинском учреждении удалили острый аппендицит мальчику четырех лет. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо, уже завтра он сможет вернуться к своей привычной жизни.

Как пояснил заведующий отделением детской хирургии больницы Манвел Акопян, методика не предполагает никаких разрезов на коже. Данный способ вмешательства значительно облегчает послеоперационный период для пациента, не оставляет косметических дефектов.

В департаменте подчеркнули, что методом проведения операций с трансумбиликальным доступом (TUES) владеют все хирурги отделения. Операционные в больнице оснащены новейшим эндоскопическим оборудованием, также говорится в сообщении.