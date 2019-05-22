В Москве и Московской области на четверг, 23 мая, объявили "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение ранее сегодня обнародовали специалисты Гидрометцентра России.

Согласно последней информации, "желтый" уровень опасности был объявлен из-за грозы и сильного ветра, которые завтра ожидаются в столичном регионе.

Как сообщает РИА "Новости" , данное предупреждение будет действовать с 9.00 23 мая в течение 12 часов.

Отмечается, что во второй половине дня в среду в Москве местами пройдут кратковременные дожди. Не исключены грозы.