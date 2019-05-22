Копейчане просят сохранить детскую поликлинику

Жители Копейска попросили сохранить детскую поликлинику, которую планировали закрыть во время оптимизации медицинских учреждений. Они обратились с просьбой к главе региона Алексею Текслеру, депутату Госдумы Анатолию Литовченко, и врио мэра Копейска Андрею Фалейчику. Под обращением стоит 300 подписей горожан.

Проблема касается двух поселков, где сейчас работают детские кабинеты, в которых принимает педиатр. Однако возникла проблема с их лицензированием: в Вахрушево площадь кабинетов слишком мала, а в Козырево отсутствует канализация. И то и другое не соответствует нормам.

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко напомнил, что медицинские проблемы – одни из самых «больных» для бывшего шахтерского города. Несколько лет назад он вынужден был пригласить в Копейск на разговор министра здравоохранения, где с местными депутатами и медицинской общественностью говорили про дефицит кадров, материально-техническое отставание медучреждений, а главное — отсутствие согласованности действий при реформировании системы здравоохранения.

По словам Литовченко, с 2017 года ведется его переписка с Минздравом и Минстроем по поводу строительства офиса врача общей практики. «Во всех ответах меня убеждали, что ситуация на контроле, объект включен в программу на 2014-2020 годы. Однако в апреле 2019 года выяснилось, что лечебного учреждения в Вахрушево не будет – средства по областной программе распределены, и офис врача общей практики не вошел в перечень первоочередных для строительства», - сообщил парламентарий.