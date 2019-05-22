Эксперты обсудят борьбу с лесными пожарами на Южном Урале

Сегодня, 22 мая, в медиахолдинге «Гранада Пресс» эксперты обсудят проблему пожаров на Южном Урале. Свою точку зрения на проблему выскажут представители правительства Челябинской области, Главного управления лесами, главы муниципальных районов.

Напомним, весной этого года в Челябинской области сложилась критическая ситуация с возгоранием лесов. На ликвидацию пожаров были брошены серьезные силы.

- Это будет разговор не о том, какие территории у нас горят, а почему это происходит каждый год, - рассказывает директор по информационной политике «Гранады Пресс» Андрей Трушников. - Мы попробуем выяснить, есть ли экономические причины для возникновения таких серьезных ситуаций. А самый важный вопрос в том, что уже сделано властью, чтобы минимизировать риски возникновения пожаров в будущем.

Дискуссионная площадка «Гранады Пресс» находится в челябинском клубе «Арома де Куба». Онлайн-трансляцию встречи возможно будет посмотреть в 14.00 в социальных сетях изданий «Южнуральская панорама», «Вечерний Челябинск», «Челябинск.Сегодня», «Полит74».