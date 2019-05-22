Правительство задумалось о налоге на умирание?

В экспертной среде все настойчивей циркулирует информация, что в правительстве рассматривают создание фактически отдельной службы паллиативной медицины, которую будут оплачивать будущие умирающие.

Сразу несколько представителей экспертного медицинского и экономического сообщества рассказали «АН», что недавнее внимание высших лиц государства к проблемам домов престарелых, а также паллиативной помощи связано с желанием выделить последнюю из общей системы здравоохранения и переложить часть ее финансирования на плечи и кошельки будущих пациентов.

«Человек не только внезапно смертен, но и смертен, так сказать, планово. Сейчас он зачастую умирает либо дома, либо в больнице. Появилась такая мысль, чтобы он умирал в специальных учреждениях. Но их надо как-то финансировать, и желательно за счет максимально широкого круга будущих умирающих. Это как с пенсиями. Все отчисляют процент от дохода, но не все доживают. Тут похожая схема, всю жизнь отчисляешь, а затем будешь иметь право воспользоваться услугами домов престарелых и паллиативных учреждений. Естественно в экономварианте. За остальное будут доплачивать, например, родственники. Вероятно, в эту цепочку будет включены и похоронные услуги.

Пока вопрос будет ли это новый налог, или повышенные отчисления в социальные фонды, не решен. Но тенденция заявлена», - рассказал «АН» представитель экспертного сообщества, работающий с профильными комитетами Госдумы.

Также, по его мнению, «с учетом триллионных сумм, которые будут крутиться в этом бизнесе, вполне возможно введение института частно-государственного партнерства. То есть, всю базу построят за бюджетные деньги, затем отдадут на откуп нужным людям и будут им еще и доплачивать».

Его коллега добавил, что с учетом крайне негативной реакции населения на подобные инициативы, скорее всего, будет сформирован пул из пиар-агентств, который займется подготовкой общественного мнения.