Прогноз Вольфа Мессинга о встрече людей с инопланетянами к 2020-му выложили СМИ

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время предсказал встречу людей с инопланетянами. Согласно его прогнозу, данное событие должно произойти к 2020 году, говорится в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

Как пишет интернет-ресурс belnovosti.by, Мессинг допускал, что контакты с внеземными формами жизни приведут к серьезным последствиям для человечества. Ему может грозить серьезная опасность, полагал менталист.

Ранее в прессе напомнили о пророчестве Нострадамуса, согласно которому в 2019 году должна начаться Третья мировая. Французский астролог предсказал, что глобальный военный конфликт продлится более четверти века.