"Наркоскандал" с Резником заставил главу ЗакС Макарова продвигать "заказуху" против Беглова?

Один из самых информированных и самых популярных телеграмм-каналов северной столицы «Протестный Петербург» сообщает, что глава местного Законодательного Собрания Вячеслав Макаров возможно замечен в продвижении заказных статей против ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова:

Заметим, телеграмм-канал «Протестный Петербург» в своём сообщении ссылается на анонимный источник, но изложенная в сообщении анонимного доброжелателя информация вызывает доверие, так как вполне укладывается в канву так называемого «наркоскандала» с депутатом Резником. Но, конечно, подчеркнём, что любая анонимная информация априори требует дополнительного подтверждения и не должна слепо восприниматься на веру:

«Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга ищет выходы на крупные телеграм-каналы, чтобы те писали заказные посты. Разумеется, не бесплатно. В связи с конфликтами внутри самого ЗакСа, люди Макарова связываются с админами каналов, в основном – петербургских, чтобы распространить ту или иную информацию - например, о возможной отставке Беглова. Предлагают до полумиллиона рублей».

Администрация телеграмм-канала «Протестный Петербург» считает, что подобные немалые затраты связаны с громким скандалом внутри ЗакСа. Как утоняет телеграмм-канал, на заманчивое предложение с заказными статьями согласился местный телеграмм-канал «Протопроедр», набравший около 60 тысяч просмотров благодаря репосту популярного телеграмм-канала «Незыгарь».

Помимо этого источник информации отметил, что окружение главы ЗакС начало активную работу по налаживанию связей с оппозиционными СМИ ради возможности продвижения проплаченных статей на более высоком уровне.

Напомним, что скандал внутри Заксобрания Санкт-Петербурга разгорелся из-за того, что питерские СМИ обвиняют депутата Максима Резника в курении наркотических веществ.

Кроме того, журналистское расследование «Невских Новостей» о возможных коррупционных махинациях Резника в деле со строительной фирмой «Воин-В» намекает на потенциальную вероятность наличия у депутата влиятельного покровителя, который и помог парламентарию избежать уголовного преследования в виду отсутствия «необходимых» доказательств.