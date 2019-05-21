Ученые: в головном мозге есть система, которая следит за массой тела

Ученые выяснили, что головной мозг человека имеет систему, следящую за весом. Если ее правильно использовать, отпадает необходимость в диетах, пишет издание «СПИД-инфо».

Сотрудники расположенного в Швеции Гетеборгского университета осуществили эксперимент — сначала с мышами, потом с людьми-добровольцами. Подопытных грызунов откармливали, заставляя набирать лишний вес, после чего снижали количество потребляемой пищи до нормального — и вес большинства особей снижался до прежней нормы. То же самое происходило с людьми: они сначала толстели, потом худели. Так работает система самоконтроля за лишним весом, отмечается в процитированной публикации.