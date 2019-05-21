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Песня остается с человеком

21 мая 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Песня остается с человеком
Фото предоставлены Премией «На Благо Мира»

18 мая в Государственном Кремлёвском Дворце была представлена концертная программа фестиваля «Новые лица — прежние идеалы». Фестиваль призван возродить советскую песню, показать молодежи культурный пласт, связанный с советским прошлым.

Гала-концерт фестиваля «Новые лица», руководителем и автором идеи которого является Дмитрий Прошин, поставил в один исполнительский ряд молодые таланты и мэтров эстрады. Современно и актуально не только для старшего, но и для молодого поколения, звучали со сцены известные и любимые песни ушедшего века.. 

В качестве ведущих концерта выступили общественный деятель, радиоведущий, заместитель председателя Фонда «Новые лица» Максим Тууль и актриса, продюсер Ольга Дунаева. 

Танцевально-вокальный номер от Ансамбля танца «Ералаш» наполнил сцену детским смехом и яркими красками.  

Генеральный продюсер фестиваля, советский и российский заслуженный деятель культуры России, актриса, Лариса Преториус и вице-президент фестиваля, актриса Елизавета Арзамасова  со сцены произнесли слова благодарности организаторам фестиваля за масштабное культурное событие, а Лиза прочла трогательные стихи о любви. 

А когда на сцену вышел композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор песен для детей Григорий Гладков зал зазвучал дружным хором, подпевая старые добрые песни из мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Коробка с карандашами». 

По «Улице мира» прошлись ведущий коллектив города Москвы студия эстрадного вокала «Конфетти» и ансамбль музыкального центра «Музыкантофф». А 11-летняя вокалистка, член РАО Надежда Шальнева исполнила свою авторскую песню «Россия — Родина моя», которую она написала в 9 лет. Сопровождали выступление Надежды участники театра танца «Релакс». Детский мюзик-холл «Столица» представил номер под песню «Взрослые и дети», юная певица Орнелла Качлавовой напомнила трогательную, незаслуженно забытую песню «Аист на крыше». Участники эстрадной студии VOX заставили зрителей задуматься над тем, «Куда уходит детство», а заслуженный работник культуры Монголии Ольга Панюшкина  вспомнила о том, кто такие «Мальчишки СССР». Именно за эту свою авторскую песню Ольга получила звание заслуженного работника культуры, а также награждена медалями «90-летие СССР», «50-летие космонавтики» и многими другим.

Сводный ансамбль фонда поддержки одаренных детей «Арт-Экспресс» выступил с номерами под песни «Лучший город Земли» и «Крылатые качели». Одну из самых известных грузинских песен, гимн Тбилиси   «Тбилисо» — исполнила молодая певица Нана Шенгелиа. Эстрадная певица, заслуженная артистка Украины Лариса Гордьера спела про «Отчий дом», а певец Александр Шалунов выдохнул: «Я люблю тебя, Россия». Под «Севастопольский вальс» исполнителя Михаила Ловягина закружился в танце хореографический коллектив «Фламинго». Певица Анна Жебровская песней «С чего начинается Родина» напомнила всем о любимом фильме 70-х годов прошлого века «Щит и меч». Вокалистка Мария Платонова выступила в роли «Гадалки», а Ирен Шахназарова представила эстрадно-танцевальную сюиту под романс «От зари до зари» в исполнении руководителя группы «Цыганская Жемчужина» Михаила Жемчужного. Эстрадный ансамбль «Будь собой» задорно спел про «Черного кота», а детская шоу-группа «Академики» исполнила номер под песню «Замечательный сосед». Экс-солист группы «Кватро», певец (баритон) Денис Вертунов подарил слушателям композицию «Верни мне музыку, а Мари Карне - «Пообещайте мне любовь». Актер театра и кино, народный артист России Александр Пятков спел «Песню о Родине», а победитель Международного вокального фестиваля «Ялта-2006» Артем Верхолашин - «Лебединую верность». А песню «Поклонимся великим тем годам», в исполнении певца Алексея Хвацкого, весь зал слушал стоя. В исполнении лауреата премии Президента России, певца Сергея Кочемазова прозвучала лирично-романтичная композиция «Аленушка». Участницы струнного трио «Силенциум» из Новосибирска, зажигательно исполнили «И вновь продолжается бой». Председатель Фонда «Новые лица», вокалист,  Дмитрий Прошин представил популярную советскую песню 1956 года: «Я люблю тебя, жизнь!». Любимые произведения «Майский вальс» и «Песня о тревожной молодости» прозвучала в исполнении Рената Ибрагимова.

Также в этот вечер прозвучали песни в исполнении: 

Тани Тузовой — «Крылатые качели», 

Евгения Шахрая — «Там вдали за рекой», 

Консуэллы— «Мы с тобой два берега», 

Шарман — «Калины куст», 

Андрея Гребнева — «Надежда», 

Олега Шадского – «Трава у дома»,  

Маргариты Князевой — «Баллада о матери», 

Анастасии Плохоцкая – «Журчат ручьи», 

Ляйсан Мингазовой — «Ищу тебя», 

Александра Самарского — дуэт «Ты слышишь, море». 

Финальным аккордом стала жизнеутверждающая композиция «Песня остается с человеком», которая и завершила этот замечательный концерт.

 

Партнеры: 

Государственный Кремлёвский Дворец

Фонд Президентских Грантов

Продюсерский Центр Рената Ибрагимова

Фестиваль визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орленок»

Детский юмористический журнал «Ералаш»

Группа компаний «БлэкХос» 

Общенациональный Союз Некоммерческих Организаций

Фонд одаренных детей «Арт-Экспресс»

Экстремальное силовое шоу "Русские богатыри"

Радиостанция «Милицейская Волна»

Телеканал «Театр»

 

 

По вопросам организации интервью или запросу дополнительных материалов 

Контакты для СМИ:

Марианна Власова

v_mass@mail.ru 

+7906-757-1856

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