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Госпрограммы: позитивная динамика

21 мая 2019, 17:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Госпрограммы: позитивная динамика

Темпы исполнения госпрограмм в Краснодарском крае в первом квартале этого года стали предметом рассмотрения на очередной планерке депутатов ЗСК, которую провел глава краевого парламента Юрий Бурлачко.

В обсуждении приняли участие вице-губернатор Игорь Галась, отраслевые министры и руководители краевых департаментов и ведомств.

Открывая совещание, Юрий Бурлачко отметил, что на повестке дня стоят проблемы, которые озвучивались неоднократно - позднее внесение изменений в программы, несвоевременное распределение средств муниципалитетам.

- Одна задержка тянет за собой целую цепочку других, и в итоге работа буксует. При этом должен отметить, что позитивная динамика наблюдается. Однако она настолько не ярко выражена, из-за чего создается иллюзия, что динамики как таковой нет, - заострил внимание спикер.

Подробно о результатах исполнения госпрограмм в регионе доложил министр экономики Александр Руппель. По его данным, выполнение бюджетных программных назначений в первом квартале 2019 года было обеспечено в сумме более 41 млрд рублей (95 процентов от прогноза кассовых выплат). По большинству госпрограмм имело место отклонение от прогноза кассовых выплат в целом на 5 процентов.

Приоритетным в структуре программных расходов остаются межбюджетные трансферты местным бюджетам. При этом по большей части субсидий распорядителями бюджетных средств нарушены сроки их распределения. Так, вовремя субсидии не распределялись департаментом строительства, министерством образования, минкультуры, минсельхозом, министерством ТЭК и ЖКХ и министерством физкультуры и спорта.

Выступая с содокладом, председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике ЗСК Николай Кравченко также отметил недостаточную работу по реализации госпрограмм краевого департамента строительства и министерства ТЭК и ЖКХ. По его словам, в силу допущенных нарушений существуют риски несоблюдения сроков завершения строительства в крае социально значимых объектов (школы, детсады) и объектов инфраструктуры (водопроводы, газопроводы, очистные сооружения).

Руководители ряда краевых департаментов и министерств отчитались, как ведется работа в их ведомствах

Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко отметил, что к вопросу реализации госпрограмм депутаты вернутся в сентябре, чтобы проверить ход их исполнения по итогам полугодия.

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ХС

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