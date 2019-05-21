Новое судно для керченских моряков обойдётся в 22 млрд рублей

ООО «Морская дирекция» объявило открытый конкурс о покупке рыболовецкого судна, на котором будут работать моряки сейнера «Норд», задержанного более года назад украинскими пограничниками, пишут «Аргументы недели-Крым».

Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена договора – 22 миллиона рублей. Источником финансирования указаны собственные средства.

Сейчас осуществляется прием заявок от исполнителей. Итоги закупки будут подведены 22 июня.

В техническом задании говорится, что судно должно быть построено не позднее 2004 года и ходить под флагом Российской Федерации. Класс – КМ L4 R1 fishing vessel.

Оно должно быть в рабочем состоянии, длиной 23-27 метров, шириной – 6-8 метров, высотой борта – 3-3,5 метра, валовой вместимостью от 147 и дедвейт от 49 т.

В требованиях к общему расположению и обитаемости говорится, что на судне должен быть слип для кормового траление, камбуз, каюты компании, кубрики и каюты для экипажа общей численностью не менее 10 человек. Среди других условий – не менее 5 суток автономного плавания.

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» с 10 керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в марте прошлого года. Это произошло в Азовском море. «Норд» отбуксировали в Бердянск и арестовали.

В отношении членов команды судна составили административные протоколы и отпустили без права до решения суда покидать территорию страны. При этом двум членам экипажа в итоге удалось пересечь границу в аэропорту – они добрались до Крыма на самолете через Беларусь и Москву.

Капитана обвинили в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и арестовали предварительно на два месяца. Его отпустили после внесения залога. Позже было возбуждено второе уголовное дело – за незаконную ловлю рыбы. В рамках него суд избрал капитану меру пресечения в виде личного обязательства с запретом посещать Крым.

В итоге семерых членов экипажа судна «Норда» обменяли на рыбаков «ЯМК-0041», которые были задержаны близ Крыма за браконьерство. Тогда домой вернулись все, кроме капитана. В конце января стало известно об исчезновении капитана Владимира ГОРБЕНКО в Украине, а 11 февраля выяснилось, что ему удалось вернуться в Керчь.