Джонни Депп заявил, что его бывшая супруга рисовала себе синяки и ссадины

Всемирно известный актер Джонни Депп, карьера которого пострадала после заявлений его бывшей жены Эмбер Херд о том, что артист ее избивал, заявил, что женщина рисовала себе синяки и ссадины.

Депп отметил, что не обнародовал эту информацию раньше, поскольку был "не в себе". По словам Джонни, Эмбер пользовалась его состоянием и обвиняла "во всех смертных грехах". Теперь актер утверждает, что это Херд била его, а не он ее. Более того, все синяки, которые она демонстрировала общественности, были созданы при помощи красок, передает "7 Дней".

Поклонники Эмбер убеждены, что Депп лжет, пытаясь сохранить "остатки своей репутации". Однако у Джонни есть доказательства: записи с 87 видеокамер, на которых нет никаких подтверждений фактов домашнего насилия.