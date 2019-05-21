Из-за приезда Аксёнова работники Керченской мэрии срочно сами занялись уборкой кладбища

Несмотря на то, что контракт на уборку территорий городских кладбищ администрацией заключен, по всей видимости, подрядчик в очередной раз оказался куда менее расторопным, чем сами чиновники, пишут «Аргументы недели-Крым».

Не дожидаясь, когда территорию кладбища в Аршинцево уберут те люди, которым за это платят бюджетные деньги, было решено воспользоваться бесплатной рабочей силой.

Сотрудники сразу нескольких структурных подразделений администрации города, в том числе управления муниципального контроля, отдела по межнациональным отношениям, департамента труда и социальной защиты населения взяли в руки кисти, лопаты, грабли и прочий инвентарь и наводили порядок на территории кладбища.

Насколько известно журналистам, такое происходит впервые в практике муниципальной службы. А причиной тому является присутствие главы Республики Крым Сергея АКСЕНОВА на предстоящей церемонии захоронения погибших в авиакатастрофе в Шереметьево врача Евгения НОВИКОВА и его 12-летней дочери Софьи. Когда именно пройдут похороны, пока неизвестно.