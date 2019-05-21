Школьная форма: новые тренды

В краевой столице выставкой-презентацией завершился фестиваль школьной моды «Весна-2019». Выставку посетили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Участие в мероприятии также приняли вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов, вице-губернаторы Василий Швец и Анна Минькова.

Губернатор отметил, что производство школьной формы – это особое направление в легкой промышленности края.

- Эта отрасль напрямую влияет на учеников, на их здоровье. И очень важно, чтобы качественная, сшитая из натуральных тканей форма, которую мы сегодня увидели, шагнула в школьные коридоры, казачьи корпуса и классы. А где ее шить, если не на Кубани?, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава края также добавил, что школьная одежда высокого качества должна быть доступна по цене учащимися как городских, так и сельских учебных заведений. Для этого необходима поддержка со стороны власти.

По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, выставка – актуальный социально значимый проект, позволяющий представителям образовательных учреждений и родительских комитетов познакомиться с ассортиментом кубанских производителей одежды, выбрать качественную и красивую форму для детей.

- Развитый рынок товаров и услуг для детей, образовательные возможности, социальная инфраструктура во многом определяют демографическую ситуацию и будущее региона. От того, в каких условиях живут и воспитываются наши дети, во что они одеты, во что играют и как проводят досуг, зависит не только их физическое здоровье. От этого зависит формирование нравственных и моральных ценностей нового поколения кубанцев. На мой взгляд, единая школьная форма здесь – хороший помощник учебной дисциплине. Она позволяет избежать соревновательности в одежде между детьми, – прокомментировал Юрий Бурлачко.

Выставка расположилась в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Ее участники – ведущие предприятия края, ориентированные в первую очередь на пошив школьной и казачьей формы. Лучшие образцы данной продукции были представлены на выставке. Продемонстрировали форму обычные школьники. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вместе с другими гостями мероприятия осмотрели экспозицию, пообщались с руководителями предприятий легкой промышленности.