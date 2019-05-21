Как реализуется госпрограмма «Медиасреда Кубани»

На расширенном заседании комитета ЗСК по вопросам информационной политики были рассмотрены итоги реализации краевой госпрограммы «Медиасреда Кубани» в первом квартале 2019 года.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания, председатель комитета Николай Гриценко напомнил, что ежеквартальный контроль за реализацией программы «Медиасреда Кубани» осуществляется в соответствии с постановлением ЗСК от 24 апреля 2018 года №419-П «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2017 году». Это позволяет лучше координировать выполнение запланированных мероприятий и эффективное и рациональное использование выделенных на них бюджетных средств.

Координатором программы «Медиасреда Кубани» является департамент информационной политики. Его руководитель Владимир Пригода в своем выступлении остановился на выполнении ее основной цели – обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края. Материалы о работе власти выходят на телевидении, радио, в периодических печатных изданиях и сети Интернет. Для этого, как подчеркнул докладчик, в нашем регионе заключены необходимые госконтракты, которые выполняются. Это подтвердил и выступивший с содокладом начальник финансово-экономического управления ЗСК Валерий Спичка, отметивший высокую степень освоения заложенных на реализацию программы средств.

В ходе совещания его участники подробно остановились на проведении краевых конкурсов творчества среди талантливой молодежи в сфере массовых коммуникаций. В текущем году запланировано проведение трех конкурсов: «Кубань – регион больших возможностей», «Медиауспех» и «Медиасмена», два из которых состоятся во втором полугодии.

Комитет признал работу департамента информационной политики края по выполнению госпрограммы «Медиасреда» в первом квартале 2019 года положительной и порекомендовал продолжить осуществлять контроль за исполнением ее мероприятий на том же уровне.