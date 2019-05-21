На Украине рассказали, чего ждут от нового президента

Украинцы поделились своими ожиданиями, которые они возлагают на нового президента страны Владимира Зеленского. Жители Незалежной надеются, что новый лидер принесёт в страну мир и порядок.

«Главное — чтобы он был приличным человеком, чтобы он исполнил то, что он, в принципе, сегодня сказал в своей инаугурационной речи. Больше — нет, ничего не ожидаю. Мир, мир и еще раз мир. Остальное все приложится», - заявил один из респондентов. Его мнение схоже с точкой зрения многих других жителей Украины. Люди ожидают, что новый президент сможет избавить страну от коррупции и прекратить войны, передаёт РИА Новости слова опрошенных.