В России чиновникам восстановили урезанные зарплаты

В России чиновникам восстановили урезанные в 2015 году зарплаты. Зарплаты сотрудникам администрации президента РФ и аппарата правительства страны восстановили с 1 января 2019 года. Чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до указа президента России.

Напомним, Владимир Путин подписывал указ сократить зарплаты с 1 мая 2015 года на 10 процентов. "Сколько отняли, столько и вернули", — цитирует РБК свои источники, близкие к Кремлю и правительству.

Возвращение заработка чиновникам не анонсировали. Слухи о возвращении зарплат появились в конце 2018 года, надежды оправдались.

В марте 2015 года Владимир Путин своим указом уменьшил зарплату (она у чиновников складывается из оклада и ежемесячной и ежеквартальной примии) президенту, предсаедателю правительства, министру обороны, министру внутренних дел, главе МЧС, директорам ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, вице-премьерам правительства, федеральным министрам, секретарю Совета безопасности, председателю ЦИК и его заместителю, секретарю и постоянным членам ЦИК, президентским омбудсменам по правам человека и защите прав предпринимателей, гендиректору Судебного департамента при Верховном суде.

Также были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов, поскольку они по закону привязаны к зарплатам членов правительства, а также федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства.