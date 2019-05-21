Челябинские ветераны побывали на концерте ансамбля «Малахит»

Ветераны Челябинской области побывали на концерте знаменитого народного оркестра «Малахит» в филармонии.

На него были приглашены фронтовики, труженики тыла, дети погибших защитников Отечества из Копейска, Коркино, Южноуральска, Еманжелинска, Етульского, Увельского и Октябрьского районов. Праздничный вечер организовали областной Совет ветеранов и депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко.

- Наш прославленный «Малахит» с солистами челябинской оперы подготовил не просто концерт, а концерт-откровение, концерт-беседу, - поделился впечатлениями Анатолий Литовченко.

Как рассказал художественный руководитель оркестра Виктор Лебедев, музыкальный коллектив с радостью принял предложение выступить перед поколением победителей, ведь концерт для ветеранов войны – это все равно, что выступление для своих родных отцов и дедов. «У каждого из нас в душе свои раны», – подчеркнул музыкант.

Отец народного артиста России Виктора Лебедева воевал, мама приехала из блокадного Ленинграда с Кировским заводом в Челябинск, где трудилась на тракторном, из цехов которого уходили на фронт знаменитые танки Т-34.

«Несмотря на то, что и «Соловьи», и «Смуглянка», и «Прощайте скалистые горы», другие песни напоминают о войне, все же это песни о Победе», - признался один из зрителей. – Почти все из них мы знаем наизусть».