Иркутск: жительница проведет 3 года в колонии за то, что заразила школьника ВИЧ-инфекцией

Областной Иркутский суд оставил без изменения приговор об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, вынесенной в отношении 22-летней женщин. Она подала апелляцию, так посчитала решение суда слишком суровым. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского центра СПИД.

Согласно статье 122 УК РФ для лица, заведомо знающий о своем положительном статусе, в случае заражения предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Суд приговорил женщину к трем годам колонии, передает Телеинформ.

Также, как передает Подмосковье сегодня, во Франции будут судить врача- анестезиолога, который отравил более 20 пациентов. При этом 9 из 24 случаев закончились их летальным исходом.