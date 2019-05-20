Аксёнов приедет на похороны погибших в Шереметьево крымчан

Тела известного врача Евгения НОВИКОВА и его двенадцатилетней дочери Софьи, погибших 5 мая в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, предадут земле в Керчи на Аршинцевском кладбище, откуда погиший родом. Ожидается, что на церемонии прощания будет присутствовать глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Известный врач собирался лететь с дочерью в Мурманск, возвращаясь из Курска. Сообщается, что семья летала на майские праздники к родственникам. По информации РИА «Курск», он сперва на поезде преодолел путь до Москвы, откуда планировал самолетом добраться до места назначения. Его дочь сделала из самолета последний звонок матери, сообщив, что они на борту и все в порядке. Они с дочкой сидели на местах 14 D, 14E в хвостовой части салона.

Мама Софии Ксения НОВИКОВА – тетя Алины КЕРОВОЙ, студентки Керченского политехнического колледжа, которая погибла в результате стрельбы в учебном заведении прошлой осенью.

Напомним, что 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево потерпел крушение самолет, следовавший рейсом в Мурманск. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб.