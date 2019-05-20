«Бездна». Фильм Андрея Караулова о расследовании убийства топ-менеджера крупнейшего оборонного завода России

Журналист Андрей Караулов опубликовал документальный фильм, посвященный ситуации, которая сложилась в Башкортостане вокруг расследования убийства Юрия Яшина, заместителя коммерческого директора крупнейшего оборонного предприятия России - ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация УМПО».

Убийство совершила 20 июля прошлого года группа лиц, напавшая на топ-менеджера на парковке его дома. Яшина избили, в том числе и битой, и, связав, вывезли с места нападения. При перевозке в автомобиле мужчина скончался от удушения.

По подозрению в заказе преступления правоохранители задержали начальника Яшина, заместителя управляющего директора ПАО «ОДК УМПО» Сергея Евстафьева. Супруга Евстафьева утверждает, что он стал жертвой оговора.